Ucrânia confirma reunião de Donald Trump com presidente do país em Washington

KIEV - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Pabel Klimkin, confirmou que o presidente do país, Petro Poroshenko, e o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, terão uma reunião em breve, sem precisar a data.

Uma fonte da chancelaria ucraniana revelou que Poroshekno viajará a Washington entre os dias 19 e 20 de junho para ter um encontro com Trump.

Meios de comunicação locais indicaram que Klimkin falará sobre os acordos de Minsk para a paz no leste ucraniano, a cooperação bilateral entre Ucrânia e EUA e a ajuda às reformas do país europeu por parte da administração Trump. O Tratado de Minsk previa cessar-fogo imediato em certas regiões sob controle separatista, a retirada do armamento pesado para criar uma zona de segurança e também reestabelecimento de relações comerciais entre a Ucrânia e as regiões separatistas.

O ministério das Relações Exteriores do país também anunciou "importantes decisões políticas" relacionadas à segurança e assegurou que Poroshenko e Trump decidiram a forma em que os EUA se envolverão na resolução do conflito ucraniano.

"Era importante decidir como nossos parceiros norte-americanos se sua participação seria paralela ou se integraria em determinadas fases do processo do acordo de Minsk".

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, afirmou ontem que Rússia e Ucrânia podem chegar a pactos fora dos acordos de Minsk, parados praticamentes desde sua assinatura em fevereiro de 2015.

Apesar disso, o Kremlim sempre se pronunciou contra a participação aberta de Washington no processo por considerar que os EUA instigaram, em fevereiro de 2014, a derrocada do então presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, e provocou com isso as revoltas a favor da Rússia no leste do país. / EFE