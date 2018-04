Ucrânia deixa CEI e fará exercícios com EUA e R.Unido O secretário de Segurança Nacional e do Conselho de Defesa da Ucrânia, Andriy Parubiy, disse nesta quarta-feira que o país decidiu deixar a Comunidade de Estados Independentes (CEI), aliança de 11 nações que pertenciam à antiga União Soviética. Além disso, ele anunciou que a Ucrânia realizará exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e o Reino Unido.