Ucrânia destrói aviões de bombardeio atômico A Ucrânia destruiu ontem seu último bombardeiro estratégico Tupolev-160 e um Tupolev-22 Backfire, cumprindo um acordo com os EUA no qual se comprometeu a desmantelar todos seus aviões capazes de transportar bombas atômicas. Engenheiros do Exército usaram uma escavadora mecânica para cortar o nariz do último Tupolev-160 Blackjack em uma base aérea de Pryluki, 160 quilômetros a leste de Kiev. Depois o corpo do avião foi cortado com uma serra. A Ucrânia, que converteu-se em um país "não nuclear" em 1996 ainda tem quatro Tupolev-95 capazes de transportar bombas atômicas. Os quatro aviões, herdados da ex-URSS, serão destruídos até maio. A Ucrânia concordou em destruir seus bombardeiros ao ratificar em 1994, o tratado Start-1, também aprovado por EUA, Rússia, Casaquistão e Bielorússia.