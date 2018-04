Ucrânia detém líder pró-Rússia em Donetsk Agentes do serviço secreto da Ucrânia detiveram Pavel Gubaryev, um dos líderes dos protestos a favor da Rússia que se declarou governador da região de Donetsk. Cerca de doze homens, alguns trajados com uniformes pretos e capacetes, entraram no apartamento de Gubaryev na noite de quinta-feira com uma ordem judicial e o detiveram, sem resistência.