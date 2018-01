Ucrânia dissolve unidade policial acusada de violência O ministro do Interior interino da Ucrânia, Arsen Avakov, ordenou nesta quarta-feira a dissolução da temida unidade policial que muitos acusam pelos ataques contra manifestantes durante demonstrações contrária ao governo. Também hoje, o país nomeou o presidente interino, Oleksandr Turchynov, como comandante-em-chefe do Exército, segundo um decreto publicado no site da presidência.