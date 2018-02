Ucrânia diz que soldados russos estão deixando o país

Militares russos que estavam em acampamentos na Ucrânia estão retornando a suas bases de origem no país vizinho, informou Andriy Lysenko, porta-voz do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia. Lysenko caracterizou a retirada das tropas como um processo positivo, mas disse que combatentes mercenários continuam a entrar no país pelo sul da Rússia, onde alguns dos postos de fronteira são controlados por separatistas.

Moscou nega manter tropas na Ucrânia e diz que não apoia as forças separatistas nas regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk, que têm o russo como seu principal idioma.

A declaração de Lysenko ocorre após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenar que 17.600 soldados deixem Rostov, cidade próxima à fronteira com a Ucrânia, e retornem às suas bases permanentes. A retirada pode significar um ato de boa vontade de Putin antes da sua viagem a Milão, onde irá se encontrar com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, e líderes da União Europeia. A decisão também pode aumentar as chances das sanções ao país, impostas pelos Estados Unidos e países europeus, serem revogadas.

A Ucrânia, por sua vez, está trocando o seu comando militar. O presidente Poroshenko aceitou a renúncia do ministro da Defesa, Valeriy Heletey, e o Parlamento deve aprovar na terça-feira o seu substituto. A proposta é que este seja o chefe da guarda-nacional, Stepan Poltorak, que tem é criticado por sua atuação em operações militares no leste do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta região da Ucrânia, os rebeldes conseguiram reverter avanços do governo, causando numerosas baixas nas tropas ucranianas, principalmente no mês de agosto. Fonte: Associated Press.