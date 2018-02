Ucrânia e Rússia concordam sobre fornecimento de gás Moscou e Kiev chegaram a um acordo para garantir as exportações de gás russo para a Ucrânia durante todo o inverno, apesar da rivalidade intensa sobre os combates no leste da Ucrânia. Na cerimônia de assinatura do documento nesta quinta-feira, os dois lados prometeram não cortar o fornecimento de gás para Ucrânia depois de uma longa disputa sobre pagamentos.