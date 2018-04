Ucrânia e Rússia fecham acordo histórico de cooperação

Yanukovych em fevereiro. "É uma decisão sem precedentes na história das nossas relações", disse Yanukovich, depois da reunião, que ocorreu no nordeste da cidade ucraniana de Jarkiv, localizada a 50 quilômetros da fronteira russa.

No encontro, os dois presidentes assinaram acordos que garantem à Ucrânia um desconto de cerca de 30% sobre as importações de gás russo e prorroga o contrato de arrendamento da base naval russa por, pelo menos, 25 anos.

A Ucrânia, que enfrenta dificuldades financeiras, estava pressionando por uma redução no preço da importação do gás russo a fim de impedir o crescimento do seu déficit orçamentário - uma das condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para que o país possa receber o próximo desembolso de um crucial pacote de empréstimo.

A Rússia, por sua vez, tem ampliado seus esforços para assegurar o futuro de sua base naval no porto de Sevastopol no sul da Ucrânia - uma instalação estratégica para o exército do país - cujo o contrato atual expira em 2017. As informações são da Dow Jones.