Ucrânia: em conversa com Lavrov, Kerry pede moderação O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, falou por telefone neste sábado com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, sobre a crise na Crimeia, informou neste sábado uma autoridade norte-americana, que falou sob condição de anonimato. Kerry "deixou claro que a continuidade da escalada militar e de provocações na Crimeia ou em outro lugar da Ucrânia, aliada a medidas para anexar a Crimeia à Rússia, iriam fechar qualquer espaço disponível para a diplomacia e exortou a máxima moderação", de acordo com o funcionário do governo dos EUA. Kerry e Lavrov concordaram em conversar novamente em breve.