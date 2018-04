Ucrânia mantém controle sobre cidades rebeldes do leste O primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, culpou nesta segunda-feira as autoridades da Rússia de causarem distúrbios na região leste do país, mas informou que as autoridades do país mantêm o controle sobre a cidade industrial de Donetsk e já dominam Luhansk, onde houve tensos comícios pró-Rússia no final de semana.