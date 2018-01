Ucrânia negocia retirada ou redução de tropas do Iraque Em meio a uma onda de seqüestros, a Ucrânia iniciou negociações para reduzir e, possivelmente, retirar seus 1.650 soldados do Iraque - o quarto maior contingente da força multinacional liderada pelos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou as conversações para a saída dos ucranianos com os EUA e a Polônia, país que lidera o contingente ao qual as forças da Ucrânia estão integradas. Fontes disseram que a decisão estaria relacionada com o aumento da insegurança no Iraque, mas analistas vêem ligação com as eleições presidenciais em outubro.