Ucrânia: Obama discute crise com líderes europeus

Na teleconferência, Obama reafirmou o "compromisso inabalável" dos Estados Unidos com as medidas de defesa coletiva no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o "duradouro apoio para segurança e democracia a nossos aliados bálticos", informou a Casa Branca. Em suas conversas com Cameron, Hollande e Renzi, Obama saudou a posição unificada dos Estados Unidos e da União Europeia sobre as ações russas na Ucrânia, incluindo da parte do Conselho Europeu, que é composto de líderes da UE. Fonte: Associated Press.