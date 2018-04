Ucrânia: ONU pede cuidado com 'ações precipitadas'

Ban alertou, em nota divulgada nesta segunda-feira, que "uma maior deterioração da situação teria sérias repercussões para a população da Ucrânia, a região e a comunidade global".

Segundo o secretário-geral, uma resolução para a crise deve se basear em princípios da Carta da ONU, com "a solução pacífica de controvérsias e o respeito pela unidade, soberania e integridade territorial da Ucrânia".

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, destacou que o secretário-geral assistente para Direitos Humanos, Ivan Simonovic, está em Kiev. Ele irá para Kharkiv, que fica no leste do país, região pró-Rússia, e depois para a Crimeia esta semana. Fonte: Associated Press.