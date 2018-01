Ucrânia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU A Ucrânia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para analisar a crise no país. Um diplomata do conselho, que falou sob condição de anonimato, confirmou nesta sexta-feira que a solicitação foi recebida pelo conselho e estava sendo avaliada.