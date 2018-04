Ucrânia prevê aprovação de resolução na ONU

O embaixador da Ucrânia para a ONU, Yuriy Sergeyev, disse em entrevista à Associated Press que a resolução possui "várias dezenas" de patrocinadores em países democráticos, mas não soube prever a quantidade de votos favoráveis. Enquanto isso, a Rússia tem feito campanha contra a resolução, alegando que essa é uma questão entre Ocidente e Oriente.

Diferentemente das resoluções do Conselho de Segurança, as resoluções da Assembleia Geral de 193 países não pode ser vetada e não possuem efeito legal, mas refletem a opinião mundial sobre um assunto. Fonte: Associated Press.