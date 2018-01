Ucrânia: procuradoria pede extradição de Yanukovich

Em documento, o escritório da promotoria diz que "o procurador-geral da Ucrânia pretende pedir a extradição do cidadão Viktor Yanukovich, que é procurado em nível internacional, se sua presença na Rússia for confirmada", disse o escritório da promotoria.

A procuradoria diz também que Yanukovych é procurado por suspeita de assassinato em massa durante os violentos confrontos entre manifestantes e policiais em Kiev, na semana passada, que deixaram mais de 80 mortos.

Yanukovich fugiu da capital, Kiev, na sexta-feira da semana passada, depois de manifestantes contrários ao governo terem tomado o controle da capital e do Parlamento. Ele foi visto em público pela última vez no sábado, quando fez um anúncio pela televisão no qual afirmou que continuava a ser o presidente legítimo da Ucrânia e não reconheceu as medidas tomadas pelo novo governo. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.