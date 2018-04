Ucrânia: Rússia é ameaça à segurança internacional O novo governo da Ucrânia apontou nesta terça-feira que o discurso do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a anexação da Crimeia, mostra que a Rússia é um perigo para a segurança global. "A declaração de hoje de Putin mostrou em alto relevo a ameaça real que a Rússia representa para o mundo civilizado e a segurança internacional", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores ucraniano, Evhen Perebinis, no Twitter. "(A anexação) não tem nada a ver com lei, democracia ou pensamento sensato." Ele pediu a outros países e organizações internacionais que tomem "medidas concretas" contra a Rússia.