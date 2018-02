Ucrânia suspende vôos de aviões militares O Ministério da Defesa ucraniano suspendeu hoje, por tempo indeterminado, os vôos de todos os aviões militares, com exceção dos aparelhos de combate ligados à segurança do território. A medida foi tomada depois que um caça ucraniano caiu sábado no aeródromo de Skniliv, perto de Lviv, e deixou pelo menos 83 pessoas mortas e 116 feridas. As causas do acidente são ainda desconhecidas, mas, segundo as primeiras informações, o avião - um Sukhoi SU-27 - estava sobrecarregado de combustível. A Ucrânia, cujo armamento foi em grande parte herdado da ex-União Soviética, já tinha suspenso, em outubro de 2001, o lançamento de mísseis no seu território, após a destruição acidental, por um míssil ucraniano, de um avião comercial russo, com 78 passageiros a bordo. Só este ano, ocorreram seis acidentes com aviões russos, resultando na morte de 312 pessoas.