Ucraniano de 2,53 metros é o homem mais alto do mundo Aos 33 anos, Leonid Stadnik gostaria de parar de crescer. Ele já chegou aos 2,53 metros. Medição recente mostra que Stadnik já está 20 centímetros mais alto que o tunisiano Radhouane Charbib, atual detentor do recorde de ser humano vivo mais alto. O ucraniano também se aproxima dos 2,7 metros, recorde de Robert Wadlow, considerado o homem mais alto de todos os tempos. Mas Stadnik não se deixa consolar pela perspectiva de ser um recordista. ?As mangas e calças de meu terno que comprei há dois anos já estão curtas demais em 12 centímetros?, disse. ?Minha altura é um castigo de Deus?. A estatura mantém Stadnik confinado ao vilarejo em que mora. ?Pegar ônibus para mim é como uma pessoa normal tentando entrar num porta-malas?, explica. O crescimento excepcional de Stadnik começou depois de uma cirurgia cerebral realizada aos 14 anos. Acredita-se que a operação tenha estimulado a glândula pituitária. Ele pesa 200 kg. Stadnik já trabalhou como veterinário numa fazenda, mas teve de abandonar o trabalho porque seus pés, sem sapatos adequados do tamanho correto, começaram a congelar no campo. Os pés de Stadnik têm 43 centímetros. Neste mês ele finalmente conseguiu um par feito sob medida, doado por um empresário local. Os sapatos custaram o equivalente a US$ 200 (R$ 600).