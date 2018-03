Ucranianos e poloneses são retirados da Síria

As famílias são um legado dos fortes laços que existiam entre o bloco soviético e os países árabes, quando era comum estudantes árabes irem estudar engenharia, medicina e outras matérias técnicas no leste europeu, às vezes retornando com esposas.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, Oleksandr Dikusarov, disse que o avião decolou de Alepo nesta quarta-feira com 138 ucranianos, 15 poloneses e sete sírios à bordo, e passará rapidamente por Damasco para pegar mais 41 ucranianos.

Os europeus chegaram até o aeroporto de Alepo em segurança, apesar de ataques na estrada de acesso no dia anterior, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Polônia, Marcin Bosacki. O avião deve aterrissar em Kiev na noite de quarta-feira e então seguir para a Polônia. De acordo com Bosacki, muitos poloneses preferiram ficar na Síria. As informações são da Associated Press.