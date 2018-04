Ucranianos fazem protestos contra acordo com Rússia Milhares de ucranianos participavam neste sábado de uma manifestação em frente ao Parlamento para protestarem contra um acordo que permitirá que a Rússia mantenha a sua Marinha na Ucrânia por mais 25 anos. O ex-primeiro-ministro Yulia Tymoshenko afirmou, durante o protesto, que todas as forças de oposição devem se unir para resistirem ao acordo assinado no início desta semana.