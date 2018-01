Ucranianos protestam contra armas nucleares Cerca de 100 simpatizantes e membros do Partido Verde ucraniano protestaram hoje contra as armas nucleares, em frente à embaixada norte-americana de Kiev. O protesto foi realizado para marcar o 56º. aniversário do ataque atômico contra a cidade japonesa de Hiroshima. Os manifestantes deixaram uma foto da cidade destruída na entrada do prédio da representação diplomática e planejavam realizar atos de protestos em outras embaixadas de nações nucleares, incluindo Rússia, China, Paquistão, Índia, Israel, França e Grã-Bretanha.