UE ameaça retaliar quem não for firme contra o terror Ministros de Relações Exteriores da União Européia ameaçaram retirar o apoio econômico de países que não forem firmes na luta contra o terrorismo. Os ministros endossaram uma minuta de declaração que chamaram de ?parâmetro do terrorismo - um elemento de diálogo político? com outros países. Através dele, segundo funcionários da organização, a ajuda econômica e comércio podem ser afetados se a luta anti-terrorismo for considerada insuficiente. A declaração deixa claro que a EU pode acrescentar o ?parâmetro do terrorismo? a todos ?programas relevantes de assistência externa?. Ela deve ser adotada pela reunião de cúpula dos líderes de governo da área do euro, entre quinta e sexta-feira. A EU já tentou usar sua alavancagem econômica para colocar os países na linha. Com o Irã, suspendeu as conversações sobre livre comércio até que Teerã esclareça quais são seus programas de armas nucleares, enquanto que um acordo de ajuda e comércio com a Síria depende da assinatura de uma cláusula anti-terrorista. Os ministros de Relações Exteriores também aprovaram medidas para obrigar os estados membros a ajudar-se em caso de ataque terrorista e apoiar na criação de uma coordenação anti-terrorista para implantar a cooperação. Os ministros também apoiaram planos para reforçar a cooperação entre polícia e serviços de inteligência no continente. ?Temos de procurar medidas práticas para a completa cooperação anti-terror e aptidões investigativas dentro da Europa?, disse o secretário de Relações Exteriores da Inglaterra, Jack Straw. Os ministros aprovaram a minuta de declaração obrigando os 25 atuais e futuros membros de EU a ?agir conjuntamente num espírito de solidariedade se algum for vítima de ataque terrorista?. E incluiram a garantia de que mobilizarão ?todos os instrumentos à disposição, incluindo recursos militares? para evitar atentados ou disponibilizar ajuda depois?. O responsável pela política externa da EU, Javier Solana, pediu mais solidariedade. ?Na luta contra o terrorismo, os interesses nacionais não são elementos preponderantes porque todos os países estão na mesma situação?, disse. ?Cooperação européia e internacional é absolutamente fundamental.? A conferência de cúpula que será aberta quinta-feira estava agendada para se enfocar em temas econômicos, até que os ataques a Madri pressionaram o terrorismo para o topo da agenda da EU. Apelos da Bélgica e Áustria para uma agência centralizada de inteligência, porém, não tiveram grande efeito por causa da preocupação de que possa aumentar a burocracia e o risco de vazamento de informações. A França, por exemplo, é contra o compartilhamento de informações secretas sobre assuntos militares e políticos por todos os 25 estados membros. ?É uma matéria muito delicada para se mexer?, disse o ministro de Relações Exteriores Dominique de Villepin. ?Temos de ser muito cuidadosos com a forma de lidar com ela. Ampliar o círculo (de compartilhamento de informações) é algo que se deve fazer com a maior cautela.?