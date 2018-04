UE ameaça sanções à Rússia por impasse na Crimeia

O ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius, disse que o prazo oferecido pela UE para a Rússia mostrar sinais claros de boa vontade, incluindo a disposição de abrir negociações e o recuo das tropas russas na Crimeia, se estenderia até a reunião de emergência de líderes do bloco, que será realizada na quinta-feira.

Caso essa medidas não sejam adotadas pela Rússia, Fabius disse que a UE começará a implementar medidas punitivas.

O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, convocou a cúpula de emergência nesta segunda-feira, após os ministros das Relações Exteriores do bloco encerrarem suas discussões. Fonte: Associated Press.