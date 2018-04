UE anuncia fracasso de diálogo nuclear com Irã A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Catherine Ashton, anunciou hoje o fracasso das negociações sobre o programa nuclear iraniano entre as principais potências mundiais e o Irã. Em entrevista coletiva, Ashton disse ter ficado "decepcionada" com o resultado do diálogo entre os iranianos e os cinco países-membros do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França) mais a Alemanha.