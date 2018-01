UE anuncia progresso no acordo ´céus abertos´ com EUA A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) e os Estados Unidos conseguiram "progressos decisivos" nas negociações sobre o acordo de liberalização do transporte aéreo, conhecido como "céus abertos", anunciou nesta sexta-feira, 2, o porta-voz de Transportes, Michele Cercone. Em entrevista coletiva, Cercone celebrou esse avanço para criar um espaço aéreo comum e anunciou que a CE anunciará os detalhes técnicos. O Conselho de Ministros de Transporte do dia 22 deverá se pronunciar sobre o projeto de acordo, alcançado esta semana após cinco anos de negociações, às vezes problemáticas. De fato, em fevereiro, o comissário de Transporte da UE, Jacques Barrot, e o ministro de Obras e Transporte alemão, Wolfgang Tiefensee, cujo país ocupa este semestre a Presidência rotativa da UE, viajaram para Washington para retomar o diálogo, depois de o Congresso americano paralisar o projeto. O governo de George W. Bush se viu obrigado a retirar uma proposta para modificar as normas que impedem os estrangeiros de controlar uma companhia aérea americana, frente à rejeição do Parlamento e dos sindicatos em relação à liberalização.