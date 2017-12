UE aplica multa de US$ 89 mi a 5 bancos da Alemanha A Comissão Européia, braço executivo da UE, aplicou multa total de 100,8 milhões de euros (US$ 89 milhões) a cinco bancos da Alemanha, por fixação de tarifas para operações de câmbio na zona do euro. A Comissão disse que os bancos violaram claramente as normas antitruste da UE quando, em 1997, combinaram em cobrar 3% para o câmbio de notas de bancos da zona do euro, para compensar a abolição do ?spread? de compra e venda em câmbio quando o euro foi lançado, em janeiro de 1999. Os bancos atingidos foram o Commerzbank, Dresdner Bank AG e HypoVereinsbank AG, multados em 28 milhões de euros (US$ 24 milhões) cada. O banco VerkehrsBank foi multado em 14 milhões de euros (US$ 12 milhões) e o Vereins-und WestBank, em 2,8 milhões de euros (US$ 2,4 milhões).