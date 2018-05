UE apoia França em veto a imigrantes tunisianos

De acordo com a comissária do Interior do bloco, Cecilia Malmström, as explicações francesas foram suficientes. "Foi uma medida pontual, que não saiu do estritamente necessário", disse. "Aparentemente, a França tinha direito de fazer isso."

A comissária afirmou ainda que espera que os dois países resolvam a disputa, que provocou protestos por parte da diplomacia italiana, por meio do diálogo, "Peço que as autoridades francesas e italianas sigam em contato para resolver esse conflito", acrescentou.

A Suíça, a Alemanha e a Áustria intensificaram ontem o controle sobre as fronteiras para evitar que imigrantes do Norte da África que já estejam na Itália entrem em seus territórios. Na Suíça, o partido que governa a região que faz fronteira com a Itália chegou a ameaçar com a proposta da construção de um muro de quatro metros de altura para evitar a entrada dos estrangeiros.

Desde o início da crise no Norte da África, a Itália estima que já recebeu 20 mil imigrantes da região e insiste que essa população deve ser compartilhada com os demais países da Europa como prova de solidariedade. Muitos, de fato, já seguiram para outros territórios, depois de passar pela Itália. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.