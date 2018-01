UE aprova vitória de Uribe na Colômbia A União Européia (UE) aplaudiu, nesta segunda-feira, a vitória do presidente eleito da Colômbia, Alvaro Uribe Vélez, e pediu a ele que busque meios de negociação para pôr fim ao conflito no país. Segundo o porta-voz da UE, Gunnar Wiegand, embora Uribe tenha sido eleito com uma plataforma de combate à guerrilha, a única forma de evitar o conflito é por meio de conversações de paz. "Queremos trabalhar com o novo governo para encontrar uma solução pacífica", disse Wiegand. O porta-voz apreciou "a determinação de Uribe em buscar diálogos com os grupos armados, com a mediação da comunidade internacional". Aos 49 anos, o novo presidente da Colômbia foi eleito no primeiro, no último domingo, ao obter 53% do total dos votos. Pela primeira vez na história democrática do país, desde que existe o segundo turno, uma candidato é eleito com mais de 50% dos sufrágios no primeiro turno. A vitória de Uribe ocorre em meio a um clima de hostilidade da população em relação à guerrilha, que não aceitou as propostas apresentadas pelo atual presidente, Andrés Pastrana, nos últimos quatro anos. Durante a campanha, Uribe prometeu adotar uma política de linha-dura contra os rebeldes, para acabar com uma insurgência de 38 anos, que já deixou milhares de mortos. A União Européia - que considera os rebeldes colombianos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) como guerrilheiros e não como terroristas, como foram qualificados pelos EUA - recusa-se a dar dinheiro para uma campanha militar do governo contra os insurgentes. Abstenção A abstenção de 53,7% foi um dos aspectos negativos das eleições na Colômbia. Dos 24 milhões de eleitores inscritos, pouco mais de 11 milhões votaram, segundo um relatório sobre 98,9% do escrutínio do Registro Nacional do Estado Civil, organismo encarregado do processo eleitoral. No pleito de 1998, em que foi eleito o atual presidente do país, Andrés Pastrana, a taxa de abstenção no primeiro turno foi de 49%, mas no segundo houve comparecimento recorde às urnas, que reduziu a abstenção a 41%. Nas eleições de 1994, o abstencionismo chegou a 66%. "O grande ganhador destas eleições foi a abstenção", disse à Associated Press o congressista Wilson Borja, dirigente do Pólo Democrático, que agrupa as forças de esquerda, cujo candidato, Luis Garzón, ficou em terceiro lugar. "Nem Uribe nem Garzón conseguiram derrotar a abstenção. Provavelmente, as pessoas esperavam que houvesse um segundo turno", afirmou Borja. Uribe obteve 53% da votação, o que evitou um segundo turno exigido pela Constituição quando o ganhador não recebe pelo menos a metade mais um dos votos. Para o analista político da Universidade de Rosario, Vicente Torrijos, embora as condições de segurança do domingo permitissem um comparecimento maior às urnas, a abstenção se manteve dentro dos "parâmetros normais". A delegação de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) manifestou em um comunicado que "o medo de eventuais atos violentos?, levaram muitos colombianos a desistirem de votar. Noemí Sanín, a candidata que terminou em quarto lugar na corrida presidencial, disse que durante a campanha houve "todo tipo de ameaças e intimidações possíveis para que estas eleições não ocorressem".