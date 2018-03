UE avalia fim de investimentos em assentamentos israelenses

Diplomatas de mais de 20 países europeus estão pressionando a União Europeia (UE) a desencorajar investimentos em assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. As duas áreas são reivindicadas pelos palestinos para a fundação de um Estado independente e estão atualmente sob ocupação de Israel.

Na avaliação dos diplomatas, as obras promovidas por Israel nos territórios ocupados representam na atualidade "a maior ameaça" à paz no Oriente Médio. A recomendação dos diplomatas de 22 países europeus consta de um relatório interno apresentado aos governos dos países que integram a UE obtido pela Associated Press.

Ainda de acordo com o documento, a UE precisa assegurar que a assistência do bloco a Israel e os acordos comerciais não beneficiem inadvertidamente os assentamentos. Sem entrar em detalhes, os diplomatas recomendam que a UE "previna, desencoraje e promova uma campanha de conscientização" sobre os investimentos de empresas europeias nos assentamentos.

Apesar de a recomendação não ter força de lei, o relatório é endossado por 22 chefes de missões diplomáticas de países europeus em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia e reflete o crescente isolamento de Israel por causa da manutenção de assentamentos nos territórios palestinos ocupados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As informações são da Associated Press