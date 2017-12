UE avisa Ashcroft que não extraditará suspeitos de terrorismo Na véspera de sua visita à Europa, o secretário de Justiça americano, John Ashcroft, foi advertido hoje de que a União Européia não modificará sua política de proibir a extradição de suspeitos de terrorismo para países que apliquem a pena de morte. "A convenção européia de direitos humanos não é negociável. Isso significa que nenhum país da UE extraditará suspeitos aos Estados Unidos" caso exista o risco de que se aplique a pena capital, disse o ministro da Justiça da Dinamarca, Lene Espersen. Os ministros da Justiça e do Interior da União Européia se encontrarão amanhã, em Copenhague, para uma reunião de dois dias. O encontro de Ashcroft com os 15 ministros da UE será uma ocasião para mostrar uma posição unificada contra o terrorismo internacional. A cooperação entre os EUA e a UE melhorou muito depois do atentados de 11 de setembro em Washington e Nova York, mas permanecem diferenças sobre uma série de assuntos judiciais e de direitos civis. Além de se negar a extraditar suspeitos aos EUA em caso de pena capital, alguns países da UE se recusam, inclusive, a fornecer informações sobre suspeitos caso estas possam conduzir a uma condenação à morte.