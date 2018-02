UE busca relançar acordos com blocos da América Latina A União Européia (UE) manifestou sua intenção de avançar e relançar acordos de associação com blocos regionais da América Latina que vão alem do mero intercâmbio comercial, disse nesta sexta-feira o presidente da Comissão Européia, José Barroso. Essa disposição foi revelada um dia após os líderes sul-americanos e europeus, reunidos em Lima na 5a Cúpula dos Chefes de Estados da América Latina, Caribe e União Européia, exporem diferenças para avançar em um demorado pacto de livre comércio e pedirem por uma agilização. As negociações estão travadas por causa da resistência de alguns países latino-americanos em abrir seus mercados e de europeus cortarem seus subsídios agrícolas. Barroso em um discurso na cúpula que reúne mais de 40 líderes, afirmou que a UE está "realmente comprometida" com a idéia de integração regional. "Estes acordo devem ir mais além, sem se limitar a meros acordos comerciais bilaterais. Certamente é importante que tenham um componente de livre comércio, mas além disso devem vir acompanhados de um diálogo político e também de uma cooperação solidária", disse ele. No caso da Comunidade Andina (CAN) e da América Central se deve levar em conta e entender as "assimetrias entre regiões e também no seio de cada região", para que o bloco europeu adote posições flexíveis para avançar na conclusão do acordos, acrescentou ele. "Nosso objetivo é concluir este acordo se possível em 2009", afirmou. A CAN, formada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, negocia um tratado comercial e de cooperação com a UE, mas as conversações tem avançado a passo lento por fortes diferenças políticas e econômicas no interior do bloco, especialmente por parte dos governos esquerdistas de La Paz e Quito. O presidente do Governo espanhol, José Luis Zapatero, disse posteriormente em um coletiva, que a CAN "se beneficiaria enormemente com este tratado". (Reportagem de Jean Luis Arce)