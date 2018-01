UE checa legalidade dos contratos para reconstrução do Iraque A Comissão Européia examina os contratos públicos que estão sendo passados pelos Estados Unidos para a reconstrução do Iraque, observando se eles respeitam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), declarou hoje Arancha Gonzalez, porta-voz do comissário europeu de comércio, Pascal Lamy. As contratações públicas devem ser regidas pelo acordo sobre compras governamentais (Government Procurement Agreement GPA, sigla em inglês), previsto no âmbito da OMC, e a Europa espera que os Estados Unidos, como membro da organização, "respeitem a regra básica de igualdade de condições a todos os parceiros comerciais, porque o que menos necessitamos atualmente é abrir um novo front de contenciosos na OMC", diz Arancha. Os contratos serão verificados caso a caso, logo que estão previstas dentro do acordo de contratações públicas várias exceções e derrogações, comentou Gonzalez. Uma exceção é a própria USAID (Agência Americana para o desenvolvimento Internacional), por meio da qual Washington visa garantir os contratos de reconstrução por um tempo determinado. Gonzalez explica que a USAID está excluída das obrigações da OMC e por isso mesmo, acrescenta, a margem de manobra européia é pequena. "Estaremos verificando os eventuais contratos, que serão firmados fora da USAID", comenta. A Agência norte-americana escolherá empresas americanas, obviamente, que poderão sub-contratar empresas de outros países. Veja o especial :