UE concede ? 30 milhões para ajudar refugiados na Itália

Barroso também prometeu trabalhar "incansavelmente" por uma ampla política de asilo na UE e intensificar os trabalhos da agência de patrulha de fronteiras Frontex para evitar outras tragédias semelhantes.

Ele visitou Lampedusa com o primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, que anunciou que as vítimas do naufrágio receberão um funeral de Estado.

Alguns moradores da ilha gritavam "Vergonha!" quando eles chegaram. Os residentes se queixam há muito tempo de que foram esquecidos pela Itália e pela União Europeia. Segundo os moradores, eles foram deixados para trás e tiveram de lidar sozinhos com os milhares de migrantes que chegam a cada ano. Fonte: Associated Press.