UE condena ataque na Caxemira indiana A presidência dinamarquesa da União Européia (UE) condenou, neste domingo, "com firmeza", o ataque "sem sentido" contra civis inocentes perpetrado neste sábado na cidade de Jammu, no território da Caxemira indiana, que matou 27 civis e feriu outros 35. "A UE deplora a perda de vidas e exprime as suas condolências às famílias das vítimas e ao governo da Îndia", afirma a presidência em exercício dos Quinze, numa declaração divulgada em Bruxelas. A Índia acusou, neste domingo, o Paquistão, de estar por trás do atentando, que ameaça reacender a tensão entre os dois países, potências nucleares vizinhas que disputam a soberania do território. Nova Déli atribui a responsabilidade do atentado a militantes islamitas provenientes da parte paquistanesa da Caxemira que atuam com a cumplicidade de Islamabad. "É evidente que este atentado foi inspirado pelo Paquistão", afirmou o chefe da diplomacia indiana, Yashwant Sinha. Rússia exige fim de atentados Num comunicado divulgado neste domingo em Moscou, a Rússia exigiu que Islamabad pare com os atos de terrorismo na Caxemira indiana. "Sublinhamos que a primeira condição para acabar com o terror na Caxemira é o respeito pelas autoridades paquistanesas dos compromissos assumidos para pôr fim às atividades de grupos terroristas que se encontram no território sob controle do Paquistão", diz o comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros russo. "Por trás deste ato celerado escondem-se forças que querem pôr em causa a tendência de redução da tensão entre a Índia e o Paquistão observada nos últimos tempos, graças aos esforços da comunidade internacional", acrescenta o texto. França também condena A França também condenou neste domingo, "vigorosamente", o atentado de Jammu, afirmando que "nada justifica estes atos", que só tornam cada vez "mais necessária a luta decidida contra o terrorismo".