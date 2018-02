UE condena atentado em universidade de Jerusalém A União Européia (UE) condenou hoje o atentado a bomba em uma cafeteria da Universidade Hebraica de Jerusalém, no qual sete pessoas morreram, ao mesmo tempo em que anunciava nova ajuda financeira à Autoridade Palestina. Através de um comunicado, os 15 países da UE expressaram suas condolências aos familiares das vítimas e a todo o povo de Israel. "Civis inocentes foram alvo mais uma vez de um insano ato de terror", afirma. Lembrando que o movimento islâmico Hamas assumiu a autoria do atentado, a UE conclamou o líder palestino, Yasser Arafat, a "empreender o máximo de esforço para prevenir ataques terroristas e levar os culpados à Justiça". O atentado ocorreu num momento em que a Comissão Européia anunciava a liberação imediata de cerca de US$ 9,3 milhões aos palestinos e um aumento para US$ 17,7 milhões em sua ajuda humanitária neste ano. Alvo era prédio dedicado a Frank Sinatra O devastador atentado de hoje à Universidade Hebraica de Jerusalém atingiu um prédio dedicado a Frank Sinatra, um dos maiores ídolos da música americana. O prédio do Centro Acadêmico Internacional Frank Sinatra abriga uma cafeteria, ponto de encontro de estudantes árabes, israelenses e estrangeiros. A explosão destruiu a cafeteria, matando sete pessoas e ferindo cerca de 80. Sinatra foi a Israel em 1978 para a inauguração do prédio da universidade que reúne 23.000 estudantes, dos quais 1.500 estrangeiros e um quinto deles árabes. Até esta quarta-feira, a universidade - a maior de Israel - era considerada um raro enclave de tolerância após quase dois anos de conflito no Oriente Médio. O dinheiro para a construção do prédio dedicado a Frank Sinatra foi arrecadado por membros da organização Amigos da Universidade Hebraica, da costa oeste dos EUA, muitos dos quais têm vínculos com a indústria do entretenimento, disse Jerry Barasch, recém-aposentado porta-voz da universidade. "Eles exigiram que o centro recebesse o nome de Sinatra", disse Barasch. Sinatra morreu em 1998, aos 82 anos. Edificada no Monte Scopus em 1949, com a inauguração de três faculdades - microbiologia, química e estudos hebraicos -, a universidade também contou com o apoio de importantes figuras do mundo do conhecimento, como Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, e Chaim Weizman, químico de fama mundial e primeiro presidente do Estado judeu. Após o primeiro conflito árabe-israelense, a universidade foi obrigada a transferir-se provisoriamente para outros locais da cidade e, por último, para um novo campus em conseqüência da conquista jordaniana da parte leste de Jerusalém. Até o conflito de 1967 e a reocupação israelense do setor leste da cidade, o campus sobre o Monte Scopus foi um enclave israelense em território jordaniano. Uma vez por semana, um comboio sob a bandeira da ONU levava ao campus um novo corpo de guardas com suas provisões. Após 1967, a universidade iniciou importantes trabalhos de desenvolvimento do velho campus - para os quais contou com a colaboração, entre outros, de Frank Sinatra. Um outro edifício em Israel leva o nome do cantor: o Centro para a Juventude Frank Sinatra em Nazaré, na Cisjordânia.