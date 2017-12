UE condena detenção do presidente do Parlamento da ANP por Israel O presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, considerou neste domingo "inaceitável" a detenção do presidente do Conselho Legislativo Palestino (Parlamento), Aziz Dweik, por forças israelenses e pediu sua libertação imediata. "Condeno firmemente este novo ato cometido contra o Conselho Legislativo Palestino. A detenção do presidente Dweik é totalmente inaceitável", afirmou Borrell em comunicado. "Em nome do Parlamento Europeu, peço às autoridades israelenses a libertação imediata do presidente Dweik", acrescentou. Efetivos dos serviços secretos israelenses, apoiados por tropas do Exército, cercaram no sábado à noite a casa de Dweik em Ramala, entraram no imóvel e detiveram o político. Dweik, geógrafo de profissão, é o primeiro presidente do Parlamento da Autoridade Nacional Palestina (ANP) membro do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas). O político substituiu Rawhi Fattouh, do movimento nacionalista Fatah.