UE confirma reunião com Irã sobre questão nuclear

BRUXELAS - A União Europeia confirmou nesta segunda-feira, 2, que fará uma reunião técnica com o Irã na terça-feira, 3, para discutir o polêmico programa nuclear de Teerã.

"Esperamos que o Irã aproveite a oportunidade desta reunião para mostrar disposição em tomar medidas concretas para atender urgentemente as preocupações da comunidade internacional, comprovar a natureza pacífica de seu programa nuclear e cumprir suas obrigações internacionais", disse em comunicado Catherine Ashton, alta representante de Política Externa da UE.

Depois de negociações fracassadas em Moscou no mês passado, a UE anunciou, em nome dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU - China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos - mais a Alemanha, que o bloco está aberto a mais conversas técnicas com o Irã, mas não se comprometeu com uma nova reunião de alto nível sobre a questão nuclear iraniana.

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Ali Akbar Salehi, disse hoje que seu país espera que futuras conversas sobre o assunto com as potências mundiais tragam ganhos para todos, segundo a agência semioficial de notícias ISNA, mas ressaltou que Teerã vai sempre "perseguir seus direitos nucleares", numa referência ao enriquecimento de urânio.

O Irã alega que suas atividades nucleares têm fins pacíficos, como a produção de energia. Os EUA e algumas nações europeias acreditam que Teerã procura desenvolver armas nucleares.

A reunião técnica de amanhã será em Istambul, na Turquia.

As informações são da Dow Jones e Associated Press.