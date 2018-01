UE decide destino de exilados palestinos A União Européia (UE) chegou a um acordo sobre como distribuir os 13 militantes palestinos exilados no pacto para pôr fim ao cerco israelense à Basílica da Natividade, em Belém, informou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores da Espanha. A chancelaria revelou que Espanha e Itália acolherão três militantes cada uma, Grécia e Irlanda receberão dois e Portugal e Bélgica aceitarão um. O décimo terceiro exilado permancerá no Chipre, que não faz parte da UE e vem abrigando temporariamente o palestino, informou o ministério. O acordo, no entanto, ainda é não é definitivo, já que a Bélgica alega restarem detalhes a serem acertados antes de receber um dos palestinos. Outro aparente problema foi levantado pelo ministro de Relações Exteriores do Chipre, Yiannakis Cassoulides. Ele disse não ter ouvido falar que um dos militantes permaneceria na ilha mediterrânea. "Em princípio, estamos preparados para receber um, mas precisamos de garantias com relação a seu status e segurança", comentou Koen Vervaeke, porta-voz da chancelaria belga, em Bruxelas. "As discussões continuam e isso não está confirmando. Ainda é prematuro dizer que a Bélgica acolherá um", disse ele à Associated Press. Incialmente, a Espanha informou que um dos militantes seguiria para a Finlândia. Porém, após a resposta negativa da diplomacia finlandesa, Madri informou que o exilado iria para a Bélgica. A Espanha, atual ocupante da presidência rotativa da UE, não informou quando os exilados deixarão o Chipre. Fontes espanholas afirmaram que o ministro espanhol das Relações Exteriores, Josep Piqué, fechou o acordo no fim da noite de ontem após uma série de conversas telefônicas com outros funcionários da União Européia. A UE aceitou receber os 13 militantes em um esforço para acabar com o impasse envolvendo a igreja em Belém. Os 13 palestinos foram enviados ao Chipre para aguardar a decisão das autoridades européias sobre onde eles ficarão exilados.