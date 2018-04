UE decide enviar 400 milhões de euros em ajuda ao Haiti As nações da União Europeia (UE) se comprometeram a enviar mais de 400 milhões de euros (US$ 575 milhões), em várias formas de auxílio ao Haiti, assolado na última terça-feira por um terremoto de 7 graus na Escala Richter. A informação foi divulgada hoje por altos funcionários do bloco, em comunicado.