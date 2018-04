UE deve enviar patrulha para fronteira greco-turca A União Europeia (UE) concordou hoje em enviar uma força policial de rápida resposta para ajudar a Grécia a patrulhar sua fronteira com a Turquia, após as autoridades locais gregas se mostrarem incapazes de conter o enorme fluxo de imigrantes clandestinos que estão cruzando as passagens da Trácia turca para a província grega de Évros (Maritsa).