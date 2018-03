UE dirá aos EUA que é contra tática de mudança no Iraque Enquanto os europeus discordam com relação ao modo de desarmar o Iraque, eles são contra a insistência norte-americana com relação à mudança de regime em Bagdá - um dos principais objetivos dos Estados Unidos -, disseram hoje altos funcionários da União Européia (UE), às vésperas de uma viagem a Washington. "Estamos deixando bem claro que falamos sobre desarmamento, não sobre uma mudança de regime" em Bagdá, destacou o ministro grego das Relações Exteriores, George Papandreou, que chefiará a missão. "Não temos nenhum outro objetivo além do desarmamento", disse ele, após uma reunião de chanceleres da UE. "Todos nós preferimos uma solução pacífica para esse impasse." A Grécia ocupa atualmente a presidência rotativa da UE. Até agora, os líderes europeus evitam falar sobre a derrubada de Saddam Hussein como uma meta a ser atingida. Até mesmo a Grã-Bretanha - principal aliada dos Estados Unidos - condiciona o futuro de Saddam à obediência às exigências do Conselho de Segurança da (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o desarmamento.