UE diverge sobre meta para cortar emissão de gases

Ministros do Meio Ambiente de França, Alemanha e Grã-Bretanha disseram, durante um encontro ministerial ocorrido em Sevilha, que defendiam a redução da meta da UE de 30% para 20%, caso outros países não acompanhem a oferta mais agressiva de cortes.

A meta a ser adotada pelo bloco após o fracasso da conferência climática de Copenhague em dezembro, porém, ainda não é algo unânime entre os países, segundo Dimas. Ele não especificou, porém, quais outras nações estariam contra a meta mais ambiciosa.

Polônia e Itália se opuseram a uma meta maior do que 20% no corte de emissões, segundo o ministro de Meio Ambiente da França, Jean-Louis Borloo. Já o ministro do Meio Ambiente alemão, Norbert Roettgen, culpou a hesitação dos Estados Unidos para oferecerem cortes similares aos da UE e a tentativa da China de bloquear um acordo global como os responsáveis pelo "revés" em Copenhague. As informações são da Dow Jones.