UE diz estar preparada para problemas com petróleo

"A UE está com bons estoques de petróleo e derivados para enfrentar uma potencial interrupção nos suprimentos", afirmou Marlene Holzner, porta-voz do Comissário de Energia Guenther Oettinger, em comunicado. "Os atuais estoques chegam a 136 milhões de toneladas, equivalentes a 120 dias de consumo - bem acima do mínimo de 90 dias -, ou 4,5 anos de importações da UE do Irã."

Holzner também disse que a Bélgica, a República Checa e a Holanda já pararam de importar petróleo do Irã, enquanto Grécia, Itália e Espanha têm reduzido suas compras. Reino Unido, Áustria e Portugal pararam de comprar petróleo iraniano há algum tempo, disse a porta-voz. A UE impôs um embargo ao petróleo do Irã que passa a vigorar a partir de 1º de julho. As informações são da Dow Jones.