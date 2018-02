UE diz que quer solução política na Ucrânia O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, disse neste sábado que a União Europeia está comprometida com uma solução política para a crise geopolítica na Ucrânia. Ele alertou, no entanto, que a situação é muito séria e dramática. Se a escalada de tensões no país do Leste Europeu continuar, a crise pode chegar a "um ponto sem volta", afirmou.