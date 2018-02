UE doa ? 30 milhões para ajudar Itália com refugiados

Barroso também prometeu trabalhar "incansavelmente" por uma ampla política de asilo na UE e intensificar os trabalhos da agência de patrulha de fronteiras Frontex para evitar outras tragédias semelhantes.

O presidente da Comissão Europeia visitou a Lampedusa na companhia do primeiro-ministro italiano, Enrico Letta.

O chefe de governo italiano, por sua vez, anunciou durante a visita que as vítimas do naufrágio terão funerais de Estado. Apenas 155 de cerca de 500 imigrantes a bordo sobreviveram. Acredita-se que dezenas de corpos ainda estejam presos aos restos da embarcação, que repousam no leito do Mar Mediterrâneo, a 47 metros de profundidade.

Alguns moradores da ilha gritavam "Vergonha!" quando Barroso e Letta chegaram. Os residentes se queixam há muito tempo de que foram esquecidos pela Itália e pela UE. Segundo os moradores, eles foram deixados para trás e tiveram de lidar sozinhos com os milhares de migrantes que chegam a cada ano. Fonte: Associated Press.