UE e Casa Branca pedem calma a Rússia e Geórgia Uma fonte do governo georgiano revelou ontem que o míssil que caiu em uma aldeia da Geórgia, na segunda-feira, foi descartado por um caça russo, e não disparado, como o governo local suspeitava. Em meio à tensão entre Tbilisi e Moscou, EUA e União Européia pediram calma aos dois países. Apesar de a Geórgia ter acusado a Rússia de ter invadido seu espaço aéreo e disparado o míssil - que não explodiu nem deixou feridos -, o incidente pode ter sido causado pela confusão de um piloto russo. Segundo a agência de notícias Reuters, o piloto teria simplesmente se livrado do míssil depois que rebeldes da região separatista da Ossétia do Sul, que são apoiados pela Rússia, terem disparado por engano contra o avião. ''''O piloto decidiu livrar-se do míssil guiado. Isso explica porque não houve detonação'''', afirmou a fonte, que pediu para não ser identificada. A Rússia, no entanto, rejeitou a versão e disse que o incidente é uma tentativa de desestabilizar as relações entre os dois países. O governo da Geórgia informou ontem que pedirá ao Conselho de Segurança da ONU que investigue ''''o ato de agressão'''' da Rússia. Autoridades disseram ter imagens de radar que provam que o caça russo invadiu o espaço aéreo do país. O Kremlin, no entanto, argumenta que os dados captados por radares não provam nada. ''''Muitos países, incluindo a Geórgia, possuem o mesmo tipo de avião'''', disse Vyacheslav Kovalenko, embaixador russo em Tbilisi