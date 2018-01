UE e Irã prosseguem conversações sobre programa nuclear O Alto Representante da União Européia para Política Externa e de Segurança, Javier Solana, e o negociador-chefe do Irã para assuntos nucleares, Ali Larijani, iniciaram às 5h44 desta quinta-feira, no horário de Brasília, o segundo dia de conversações, nos arredores de Berlim. Solana e Larijani decidiram na noite de quarta-feira prosseguir o diálogo, após cinco horas de reunião. O conteúdo das conversas não foi revelado. A notícia de que o Irã estaria disposto a suspender por até três meses seu programa de enriquecimento de urânio, para facilitar as negociações, foi desmentida pela delegação iraniana. A terceira rodada de conversações sobre o polêmico programa nuclear iraniano deveria ter acontecido durante a Assembléia das Nações Unidas, em Nova York. Mas Larijani não teve condições de ir aos Estados Unidos por problemas de visto. A Alemanha se ofereceu para receber o encontro, mas não participa da reunião, limitada a Solana e Larijani. Não há previsão de quanto tempo durarão as conversas desta quinta-feira, nem se haverá declarações ou algum comunicado oficial.