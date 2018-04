UE e Ucrânia assinam parte de acordo econômico

A UE já propôs conceder à Ucrânia os benefícios comerciais do acordo - eliminação de tarifas na maior parte das exportações ucranianas para o bloco - antes de ele ser assinado. Essas etapas buscam apoiar a economia da Ucrânia e o frágil governo de transição, meses após o ex-presidente Viktor Yanukovich, sob pressão da Rússia, ter se recusado a assinar o documento. A decisão provocou protestos, confrontos violentos com a polícia ucraniana e acabou tirando Yanukovich do cargo. "Este acordo satisfaz as aspirações de milhões de ucranianos que querem fazer parte da União Europeia", disse Yatsenyuk na cerimônia de assinatura.

Líderes da UE também concordaram em antecipar a data-limite para finalizar acordos políticos e comerciais com a Geórgia e a Moldávia. Antes, a previsão de assinatura desses acordos, que estreitam os laços dos dois países com o bloco, estava prevista para agosto. A medida foi tomada por preocupações europeias de que a Rússia aumentará a pressão sobre as duas nações para abandonar a negociação com a UE, como fez com a Ucrânia no ano passado.

No início da manhã de sexta-feira, a UE aprovou uma nova lista de sanções a alvos russos, incluindo membros da equipe de governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os novos nomes serão acrescentados a uma lista de 21 russos e crimenianos que já haviam sido alvo de impedimento de viagens ou congelamento de ativos. Os novos alvos de sanções da UE, que serão identificados ainda nesta sexta-feira, são todos russos e não incluem empresários, de acordo com uma fonte que teve acesso à lista. Fonte: Dow Jones Newswires.