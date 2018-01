UE: Economia da Grécia deve registrar estagnação em vez de contração em 2015 A economia da Grécia provavelmente vai se sair melhor que o esperado, de acordo com o chefe da Comissão Europeia para a Grécia, Declan Costello. Ele afirmou hoje, durante uma conferência de negócios em Atenas, que a comissão vai ter de revisar suas estimativas pela segunda vez, dado que o Produto Interno Bruto (PIB) do país terá um crescimento próximo de zero neste ano.